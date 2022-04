Contraint de démé­nager en Hongrie avec toute sa famille lorsque les troupes mili­taires russes ont franchi la fron­tière est de l’Ukraine pour mener la guerre, l’an­cien 31e joueur mondial, Sergiy Stakhovsky, s’est retrouvé pris au piège entre la volonté de rester auprès de sa famille et de la protéger et celle de défendre son pays coute que coute.

Au cours d’une récente inter­view pour CNN depuis sa posi­tion en Ukraine, Sergiy a raconté ce jour où il a décidé de prendre les armes alors même que sa femme était tota­le­ment contre. Un récit forcé­ment bouleversant.

« Mes enfants regar­daient des dessins animés au moment où je quit­tais la Hongrie. Je ne voulais pas les distraire. Mon enfant de 3 ans m’a remarqué avec mon sac à dos… Je lui ai dit que je reve­nais tout de suite, sinon il allait se mettre à pleurer. Ma femme était furieuse. Elle a ressenti cela comme une trahison. Nous parlons main­te­nant, ce qui est un progrès, et j’es­père qu’elle me pardon­nera… C’était un scénario sans issue… Je ne pouvais pas me pardonner si je restais. Je ne peux pas me pardonner main­te­nant que je suis ici. J’ai dû faire un choix diffi­cile entre ma famille et mon pays. »