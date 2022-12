Depuis que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté le 20 février dernier, le compor­te­ment de Sergiy Stakhosky, qui a décidé de prendre sa retraite afin de défendre sa patrie, agace. Si son enga­ge­ment et sa mobi­li­sa­tion incitent au respect, ses nombreuses leçons de morales, notam­ment sur la toile, commencent véri­ta­ble­ment à irriter ses anciens collègues de travail.

Car après avoir eu connais­sance de la parti­ci­pa­tion de Victor Troikci et de Janko Tipsarevic à une exhi­bi­tion sur le sol russe, l’Ukrainien a décidé de leur envoyer à chacun ce message : « Je suis très déçu Victor/Janko de te voir en Russie. Mais je suppose que l’argent peur tout acheter, même la morale. »

Une réflexion acerbe qui a fait bondir les deux anciens joueurs serbes. « Être dans le pays de mes grands‐parents n’a pas de prix ! Vous êtes un clown d’ins­ta­gram qui a confondu poli­tique et sport. Cela n’a rien à voir avec la guerre, mais puisque tu en parles, moi et mon pays avons traversé toute cette merde et n’avons jamais été soutenus ! Alors s’il te plaît, ferme ta gueule », a pour sa part répondu Troicki.

Même son de cloche ou presque pour Tipsarevic, les insultes en moins : « Que dites‐vous de ça, M. le combat­tant de la liberté d’Instagram… Est‐ce que vous ou l’un des membres de votre famille avez boycotté ou protesté de quelque façon que ce soit lorsque les forces de l’OTAN ont bombardé mon pays, ma famille et mon peuple il y a environ 20 ans… »

La ques­tion est désor­mais de savoir pour­quoi Satkhovsky a décidé de divul­guer des messages destinés à rester dans la sphère privée ?…