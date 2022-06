Dans une inter­view accordée au média suisse Blick, l’ex‐joueur améri­cain, dont le nom évoque la chaus­sure mythique connue dans le monde entier, égra­tigne avec humour les choix stra­té­giques de Roger Federer pour sa marque On Running.

« J’ai parlé à Roger lors de la Laver Cup et je lui ai dit que je n’étais vrai­ment pas content (rires), car je trou­vais que « sa » nouvelle chaus­sure ressem­blait vrai­ment trop à la mienne. Il a ri. Mais après tout je lui pardonne, c’est le jeu car presque tous les fabri­cants ont main­te­nant un modèle qui ressemble à la Stan Smith », a déclaré celui qui a remporté un Wimbledon et un US Open.