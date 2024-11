Stan a donné une inter­view à nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne. toujours aussi smart, Stan est quand même un peu « agacé » car sa fameuse paire de chaus­sures a été large­ment copiée.

« Adidas repré­sente une grande partie de mon travail, la sneaker existe depuis plus de 50 ans. En 1972, ils m’ont demandé si je voulais rejoindre l’en­tre­prise parce qu’ils voulaient attirer plus d’at­ten­tion aux États‐Unis. À cette époque, j’étais n°1 mondial. Du coup ils ont collé une photo et mon nom sur une sneaker, vous connaissez déjà la suite. En 2023, je crois que plus de 100 millions de paires ont été vendues, dont je reçois un petit pour­cen­tage, mais le plus agréable est de voir autant d’hommes, de femmes et d’en­fants porter mes chaus­sures. De nos jours, de nombreuses entre­prises fabriquent des chaus­sures qui ressemblent beau­coup aux miennes »