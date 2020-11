Alexis Ohanian, le mari de Serena Williams a réussi sa carrière avec la création de la start-up Reddit. Il « pèse » d’ailleurs plus de 70 millions de dollars. Mais au final, ce n’est pas grand chose vis à vis de la notoriété de son épouse, véritable icône du sport féminin. Il s’en aperçoit d’ailleurs tous les jours. S’exprimant sur CNN dernièrement il a avoué qu’au début cela était un peu difficile à accepter pour son égo : « L’impact que Serena et Venus ont à travers le monde, sur tant de gens est fou, et la vérité est que c’est humiliant (rires). Il y a dix ans, j’était arrêté dans la rue pour être « le gars qui avait créé Reddit ». Des années plus tard, les gens ont commencé à m’envoyer des projets de startups parce qu’ils savaient que j’investissais et cela me rendait heureux de savoir que l’on me faisait confiance pour ce type de sujets. Maintenant, la plupart des gens me crient dessus dans la rue : « J’aime ta femme ! ». De toute évidence, j’ai finalement appris à aimer cela car c’est une sensation formidable. «