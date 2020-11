Suite au décès du footballeur Diego Armando Maradona ce mercredi 25 novembre, les témoignages pour lui rendre hommage se multiplient et notamment dans le monde du tennis où l’Argentin a laissé une trace indélébile. Et parfois douloureuse, comme ce fut le cas pour l’ancien 27e mondial en simple, le Napolitain Potito Starace. Ce dernier a livré un témoignage qui en dit long sur la personnalité et le chauvinisme exacerbé du « Pibe de Ore ». Extraits publiés par le journal L’Équipe.

« Après sa carrière, dans les années 2000, Maradona a été vu encore plus souvent dans les loges du monde entier, comme au Masters de Londres, où il avait pu échanger avec Rafael Nadal et Andy Murray. À Buenos Aires, une année, il avait réussi à rendre triste comme la pierre l’Italien Potito Starace, battu par le local David Nalbandian en quarts de finale : « Je suis de Naples et donc Maradona était mon idole. Mais il a passé son temps à m’insulter. J’étais tellement déçu de son attitude (Starace était allé se plaindre à l’arbitre, lui disant : « Soit tu le vires, soit je lui casse ma raquette sur la tête ») qu’à la fin du match, je n’ai même pas pris le temps de me doucher, j’ai filé directement à mon hôtel », a raconté un Starace forcément attristé d’avoir vu son idole l’insulter pendant tout le match. Sacré Diego…