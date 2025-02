En plein chan­ge­ment de maté­riel, Stefanos Tsitsipas obtient des résul­tats inquié­tants depuis le début d’année. Mais pas grave pour le Grec, pour qui le bonheur réside dans d’autres plai­sirs, comme il l’a si bien dit sur son compte X.

« Celui qui a dit que ‘l’argent ne fait pas le bonheur’ n’a clai­re­ment jamais payé pour éviter les publi­cités sur un service de streaming. »

