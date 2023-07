Alors que sa rencontre face à Dominic Thiem a été inter­rompue ce mardi à cause de la pluie, Stefanos Tsitsipas, au cours d’une inter­view accordée au média grec SDNA juste avant le début de Wimbledon, est revenu sur sa rela­tion amou­reuse avec la joueuse espa­gnole Paula Badosa.

Et d’après ses dires, Paula aura fait fait un rêve avant leur rencontre où elle se voyait remporter l’Open d’Australie en même temps que son nouveau compagnon.

« Nous voulons tous les deux gagner un Grand Chelem et j’es­père que nous pour­rons le faire ensemble bientôt. Paula a fait un rêve avant que nous nous rencon­trions et je lui laisse le soin de s’ex­pli­quer. C’est pour­quoi je dis qu’il y a tant de signes. Elle nous a vu gagner l’Open d’Australie tous les deux, mais j’ai­me­rais que Paula vous raconte cette histoire ! C’est une très belle histoire et elle s’est beau­coup amusée quand en me la racon­tant. Le mieux dans tout ça, c’est qu’on peut rêver ensemble et qu’on se comprend. Et elle a une patience énorme, ce qui est très diffi­cile à trouver. Je suis très recon­nais­sant que quelque chose comme ça se soit produit à ce stade de ma vie, car cela me rapproche de la réalité », a déclaré celui qui n’a pas épargné l’hy­giène de vie Rafael Nadal comparé à celle de Novak Djokovic dans la même interview.