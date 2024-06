La réplique Steffi ! « How much money do you have ? » Cela aurait été trop drôle si elle avait répondu ça.



Lors d’un match exhi­bi­tion à Cluj entre Graf/Agassi et Halep/Pavel, un spec­ta­teur a posé à la fameuse ques­tion « Steffi, veux‐tu m’épouser?« pic.twitter.com/MNQrR8ZADI