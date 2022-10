Dernier extrait lié de notre numéro 82 de We Love Tennis Mag.

Dans la séquence concer­nant notre repor­tage en Serbie, nous avions donné la parole à Stéphane Robert que nous avions rencontré à Belgrade au Novak center puisque le Français fait partie des coaches de l’aca­démie de Novak. Stéphane avait répondu à quelques ques­tion clés avec toujours la même sincé­rité que lors­qu’il était le circuit. Nous avons avons sélec­tionné la ques­tion la plus « tonique »



Cela fait quoi d’avoir comme patron Novak Djokovic ?

« En fait, ce n’est pas mon patron, je n’ai pas de rela­tion de ce type là avec lui. C’est plus à Viktor, le direc­teur de l’aca­démie, à qui j’ai des compte à rendre régu­liè­re­ment. Novak, c’est plus un collègue de travail, un conseil aussi pour arriver à amener mon joueur le plus haut possible. On échange, il peut me poser des ques­tions et moi aussi. Il va me donner son avis, il va discuter avec mon joueur, c’est comme cela que ça fonc­tionne. C’est très simple en fait »

