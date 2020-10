Sur son compte Twitter, l’ATP Tour a constaté une ressemblance entre Steve Johnson et Luigi dans Mario Tennis. Il est vrai que la moustache et le tee-shirt vert poussent à la comparaison…Mais l’Américain ne porte pas encore de salopette sur le court. On vous laisse juger…

Il est important de souligner néanmoins que Johnson a sorti en deux sets Marin Cilic à Cologne ce lundi.