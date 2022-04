Victime d’une incroyable et gros­sière erreur de l’ar­bitre de chaise lors de son deuxième match des quali­fi­ca­tions à Houston sur balle de match (!), Steven Diez, fina­le­ment battu car inca­pable de se recon­cen­trer après cette faute, a fina­le­ment été chan­ceux dans son malheur car il a été repêché à la dernière minute suite à un forfait.

Un moindre mal pour le Canadien qui avait du mal à s’en remettre à l’issue de la rencontre. « Quand je vois le juge descendre de sa chaise, j’y crois pas. Je vois qu’il s’approche du carré de service et montre une balle d’un mètre à droite de la marque réelle, le juge de ligne le corrige et lui dit quelle est la vraie marque, mais il insiste sur l’autre. J’ai essayé de me remo­tiver, même le public me soute­nait, personne ne voulait que l’autre gagne. Je ne me souviens pas d’un match où il m’a été si diffi­cile de gérer cette rage interne car j’avais gagné… je n’avais jamais vécu ces émotions sur court de tennis. »