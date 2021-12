Ce jour Su‐Wei a décidé de se lancer dans la « réno­va­tion » de sa coupe Simone Matthieu qui avait pris un sacré coup de vieux.

Quelques minutes plus tard, le polish a fait son effet et elle retrouvé son lustre d’ori­gine. Elle brillait même de mille feux. Il faut dire que son titre date de 2014 et il parait donc logique que le trophée puisse vieillir aussi mal.

On ose imaginer la dose de polish utilisé à l’aca­démie de Rafael Nadal pour son muséum où il y a déjà la baga­telle de 13 Coupes des Mousquetaires.

Le cas échéant, Rafa pourra toujours appeler Su Wei en renfort mais il est peu probable qu’elle relève ce défi.