Ce tournoi est très éprou­vant physi­que­ment et donc menta­le­ment. Il est d’au­tant plus quand on sait que c’est le dernier et que le défaite vous cueille. C’est ce qu’il est arrivé à la formi­dable cham­pionne espa­gnole Carla Suarez Navarro qui a lutté mais qui s’in­cline face à la tête de série 1 Karolina Pliskova en trois manches : 3–6, 7–6 (0), 1–6. L’Espagnole dont on connait le parcours n’a donc pas pu s’empêcher de verser quelques larmes, quel exemple formi­dable, respect Carla !

This tour­na­ment is brutal.



