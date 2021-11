En vacances actuel­le­ment, Elina Svitolina et Gaël Monfils vont bientôt célé­brer leur premier Noël en tant qu’é­pouse et mari. Et selon le dernier Tik Tok de l’Ukrainienne, le Français a promis de l’emmener au marché de Noël.

A 6 heures du matin, la 15e joueuse mondiale déjà prête, attend que Gaël se réveille. « Les promesses sont faites pour être tenues », a posté Svitolina, ou plutôt la reine des vidéos humo­ris­tiques, sur Instagram.

Monfils n’a plus vrai­ment le choix, il faut sortir du lit.