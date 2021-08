Gaël Monfils et Elina Svitolina sont les premiers invités de Tennis United pour la saison 2 de « CrossCourt ». Les deux tour­te­reaux ont parlé de la demande en mariage, en montagne, après une balade de 4h alors que le Français n’aime pas vrai­ment ça.

« Etais‐tu plus nerveux que si tu affron­tais Rafael Nadal à Roland‐Garros ? », lui a demandé Elina Svitolina en souriant.

« J’étais confiant parce que je connais notre rela­tion. Mais je savais que c’était un moment impor­tant de notre vie. C’est une étape impor­tante et j’étais très stressé. Plus qu’un match. La vie est plus grande que notre sport évidem­ment, donc j’étais vrai­ment nerveux et vrai­ment heureux que ça se soit bien passé », a raconté Gaël.