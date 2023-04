Dans une story sur son compte Instagram, Elina Svitolina rappelle à tous ceux qui veulent oublier qu’il ne faut rien lâcher et qu’il faut conti­nuer à évoquer le sujet.

Cette atti­tude n’est pas éton­nante car Elina s’est « impli­quée » depuis le début du conflit.



Dans ce post, elle évoque donc le parcours de jeunes joueurs qui conti­nuent à s’en­traîner malgré la situa­tion géopolitique.

« Des histoires de jeunes joueurs de tennis qui vivent dans une guerre à grande échelle depuis plus d’un an… Mais le plus impor­tant, c’est qu’ils ne s’ar­rêtent pas et conti­nuent leur chemin dans le tennis »