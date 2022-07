Svitolina : « Beaucoup de joueurs ne sont même pas venus nous demander comment allait notre famille. Cela a créé des tensions. »

Elina Monfils a changé de vie comme elle l’a expliqué au quoti­dien austra­lien The Age. Alors qu’elle attend un heureux évène­ment pour octobre, la compagne de la « Monf » continue à se battre pour que l’on oublie pas son peuple. Elle rappelle notam­ment que lorsque la guerre a éclaté, tout n’a pas été « rose » : « Beaucoup de joueurs ne sont même pas venus nous demander comment allait notre famille. Cela a créé des tensions »

Très vite donc Elina a compris que son combat n’était plus sur un court.

« Mes prio­rités ont complè­te­ment changé. Je ne me sentais pas en au bon endroit quand je jouais un tournoi. C’était diffi­cile de me concen­trer à 100 % sur mon travail, alors j’ai voulu prendre du recul. Je suis heureux de prendre mon temps et de me concen­trer à nouveau sur ma vie. Maintenant, je suis près de mon peuple, là où il a besoin de m