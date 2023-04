Battue cette semaine en huitièmes de finale du Challenger de Chiasso, en Suisse, pour son deuxième tournoi de reprise, un peu plus d’un an après son dernier match offi­ciel suite à la nais­sance de sa fille, Skaï, Elina Svitolina, mariée à Gaël Monfils, est revenue sur sa déci­sion de reprendre sa carrière malgré l’ar­rivée de son premier enfant.

« J’aimerais passer tout mon temps avec Skaï et partager chaque moment avec elle, mais j’ai décidé de reprendre la compé­ti­tion et de me concen­trer sur mon tennis. Je ne sais pas combien de saisons je jouerai encore, mais il y a des étapes que j’ai­me­rais fran­chir avant de prendre ma retraite. À court terme, mes projets sont clairs. Je jouerai un tournoi ITF à Oeiras, au Portugal, puis je me repo­serai pendant une semaine et j’irai à Saint‐Malo pour jouer un WTA 125. En mai, j’uti­li­serai le clas­se­ment protégé pour jouer le WTA 1000 à Rome, puis à Strasbourg et enfin à Roland Garros. »