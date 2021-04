Après un break qui n’aura pas duré si long­temps, les deux tour­te­reaux du tennis sont à nouveau ensemble. Ils ont d’ailleurs décidé de se faire un petit plaisir en enta­mant un road trip. L’image posée par Svitolina en dit long puis­qu’ils sont main dans la main.

« La maison est là où est votre coeur » a publié la joueuse ukrai­nienne sur son compte Instagram avec une photo plus que sobre.

On rappelle qu’au niveau tennis, Gaël Monfils a joué deux matchs depuis le début de l’année et qu’il avait annoncé de gros objec­tifs en ayant accepté de se faire entraîner par un certain Gunter Breznik. Elina, elle a a réalisé un début de saison plus convaincant.

Ce « come‐back » risque de les aider tous les deux menta­le­ment car de ce côté là, on peut dire qui se ressemblent, s’assemblent.