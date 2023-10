Absents du circuit depuis l’US Open, même si Gaël a parti­cipé à la Laver Cup au Canada, Monfils et Elina Svitolina se préparent pour la fin de saison tout en profi­tant de leur fille, Skaï. Bientôt âgée d’un an, cette dernière a d’ailleurs assisté pour la toute première fois à une séance d’en­traî­ne­ment de ses parents.

La joueuse ukrai­nienne a partagé une photo de ce moment forcé­ment spécial pour l’un des couples les plus emblé­ma­tiques du Tour.

Elina Svitolina shares a photo of her baby Skaï watching Gael Monfils.



She has a track­suit that says ‘Skaï’



