Lors de sa confé­rence de presse avant le début de l’Open d’Australie, Iga est revenu sur les moments où elle a craqué sur un court en pleu­rant. La joueuse polo­naise se ménage pas.

« J’ai pleuré sur le court après avoir perdu en deux sets, et j’ai senti que les gens avaient commencé à me juger un peu. À Guadalajara, j’étais épuisé physi­que­ment et menta­le­ment, et je ne savais pas trop quoi faire. Je me sentais inutile sur le terrain, et j’ai encore pleuré. Je m’in­quié­tais de ce que les gens pensaient de moi. J’avais honte d’avoir fait ça, de ne pas m’être comporté comme un cham­pion devrait se comporter. Mais quand j’ai vu le retrait de Ash, j’ai senti qu’il y avait une autre façon de faire les choses. Lorsque vous êtes sur ce chemin, à la recherche de l’ex­cel­lence, vous pouvez vous arrêter et penser que vous en avez assez. Vous avez le contrôle, toujours. Il n’y a personne d’autre qui conduit. Et parfois, la meilleure solu­tion est de se foutre de tout. Désolé pour l’ex­pres­sion, mais s’il y a un secret de ma réus­site l’année dernière, c’est de m’être donné la liberté de ne pas me soucier de ce que les gens pensent. C’est ce qui m’a permis de gagner un autre Grand Chelem. C’est ce qui m’a permis d’at­teindre le numéro un. Lâcher prise. Quand j’ai des moments d’in­sé­cu­rité, je me souviens toujours de ça. »