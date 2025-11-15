Iga a répondu à une inter­view pour Polsat Sport et elle a lâché une petite bombe. Cela concerne la fameuse danse avec Jannik Sinner à Wimbledon, il est vrai que c’était très étrange de voir l’Italien sourire car c’est plutôt rare.





« Je pense qu’il était très détendu pour diverses raisons (rires). J’ai vrai­ment essayé de détendre l’at­mo­sphère et je lui ai glissé quelques blagues à l’oreille tout le temps, mais c’est lui qui menait la danse. J’ai essayé de m’adapter, car c’est sans doute comme ça que ça doit se passer en danse. D’un autre côté, nous savions tous les deux que nous n’es­sayions rien de diffi­cile, alors j’ai vrai­ment apprécié, et j’es­père que nous aurons l’oc­ca­sion de recom­mencer un jour »



