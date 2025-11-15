Iga a répondu à une interview pour Polsat Sport et elle a lâché une petite bombe. Cela concerne la fameuse danse avec Jannik Sinner à Wimbledon, il est vrai que c’était très étrange de voir l’Italien sourire car c’est plutôt rare.
« Je pense qu’il était très détendu pour diverses raisons (rires). J’ai vraiment essayé de détendre l’atmosphère et je lui ai glissé quelques blagues à l’oreille tout le temps, mais c’est lui qui menait la danse. J’ai essayé de m’adapter, car c’est sans doute comme ça que ça doit se passer en danse. D’un autre côté, nous savions tous les deux que nous n’essayions rien de difficile, alors j’ai vraiment apprécié, et j’espère que nous aurons l’occasion de recommencer un jour »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 09:20