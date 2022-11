La députée polo­naise, Katarzyna Kotula, a accusé l’ac­tuel président de la fédé­ra­tion de tennis de Pologne, Mirosław Skrzypczyński, d’abus sexuels au cours de son adolescence.

Elle a révélé que cela s’était produit alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Les médias se sont logi­que­ment emparés de cette affaire. L’accusé a nié les faits depuis cette révé­la­tion. Il reste que cette annonce est une forme de séisme en Pologne et Iga Swiatek a logi­que­ment pris la parole.

« Je suis contre la violence dans le sport, dans le tennis, dans toutes les disci­plines et dans la vie quoti­dienne. C’est pour­quoi je consi­dère les articles concer­nant le président de l’Association polo­naise de tennis comme une affaire sérieuse. Les instances diri­geantes doivent déter­miner ce qui s’est passé et j’es­père qu’elles s’oc­cu­pe­ront de cette affaire après que les médias aient relaté les histoires des personnes avec qui ils ont parlé. Ce n’est pas mon rôle de faire le travail des organes direc­teurs et des jour­na­listes, car l’af­faire est trop sérieuse et il s’agit de la vie et de la santé des gens. Je pense qu’en tant que leader actuel du tennis féminin, je ne peux pas rester silen­cieuse sur certains sujets »