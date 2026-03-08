Accueil Insolite

Swiatek en quête de sens : « J’avais le senti­ment d’avoir un manque de connais­sances dans ce domaine de ma vie, et je devais donc le combler »

Laurent Trupiano
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Après sa victoire en deux manches face à Kayla Day (6−0, 7–6), Iga est arrivée en confé­rence de presse assez détendue. A tel point que sa prise de paroles s’est trans­formée en confes­sion sur ses passes temps quand elle ne pense pas tennis.

« Je ne sais pas cuisiner (sourire). À part ça, j’aime un peu tout : les LEGO, les films et les livres. Mais honnê­te­ment, la première semaine était telle­ment intense, il se passait telle­ment de choses, que je suis contente que main­te­nant que le tournoi a commencé, je puisse avoir des jour­nées plus déten­dues. Oui, je regarde juste­ment les clas­siques des années 90. C’est vrai­ment sympa. « Légendes d’au­tomne » et « Le Patient anglais ». Des films intenses, mais je les adore. J’ai toujours eu besoin d’ap­pro­fondir mes connais­sances ciné­ma­to­gra­phiques, car je connais bien les livres et les séries télé­vi­sées, mais pas vrai­ment les films. J’apprends encore »

Pourquoi cet intérêt soudain pour le cinéma ?
Parce que j’avais le senti­ment d’avoir un manque de connais­sances dans ce domaine de ma vie, et je devais donc le combler.

Quel est le meilleur film que vous ayez vu pour tenter de combler ce vide ?
Difficile de choisir, ils ont tous été nominés ou ont remporté un Oscar. Difficile de se décider. 

Publié le dimanche 8 mars 2026 à 10:40

Laurent Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

