Après sa victoire en deux manches face à Kayla Day (6−0, 7–6), Iga est arrivée en conférence de presse assez détendue. A tel point que sa prise de paroles s’est transformée en confession sur ses passes temps quand elle ne pense pas tennis.
« Je ne sais pas cuisiner (sourire). À part ça, j’aime un peu tout : les LEGO, les films et les livres. Mais honnêtement, la première semaine était tellement intense, il se passait tellement de choses, que je suis contente que maintenant que le tournoi a commencé, je puisse avoir des journées plus détendues. Oui, je regarde justement les classiques des années 90. C’est vraiment sympa. « Légendes d’automne » et « Le Patient anglais ». Des films intenses, mais je les adore. J’ai toujours eu besoin d’approfondir mes connaissances cinématographiques, car je connais bien les livres et les séries télévisées, mais pas vraiment les films. J’apprends encore »
Pourquoi cet intérêt soudain pour le cinéma ?
Parce que j’avais le sentiment d’avoir un manque de connaissances dans ce domaine de ma vie, et je devais donc le combler.
Quel est le meilleur film que vous ayez vu pour tenter de combler ce vide ?
Difficile de choisir, ils ont tous été nominés ou ont remporté un Oscar. Difficile de se décider.
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 10:40