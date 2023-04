Dimanche, Iga Swiatek a vite mis de côté sa victoire contre Aryna Sabalenka, syno­nyme de deuxième titre de suite à Stuttgart. A l’oc­ca­sion de La Journée mondiale du Livre, la numéro 1 mondial a parlé dans un podcast de la WTA de sa passion pour la lecture.

« J’aime aller dans librai­ries, voir tous les livres et les sentir. Mais en termes d’achat, je veux être écolo­gique. Je suis donc partagé entre le fait d’avoir tous ces livres et de les appré­cier, et le fait de savoir qu’ils reste­ront sur mon étagère pendant quelques années sans que personne d’autre que moi les lise. Je suis donc toujours partagée », a confié la Polonaise, qui se dévoile de plus en plus au fil des années.