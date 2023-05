Interrogée au sujet de savoir ce qu’il y avait de pire et de meilleur dans la vie d’une joueuse de tennis, Iga a répondu rapi­de­ment, le tout avec une vraie pointe d’humour.

« Eh bien, le pire, je dirais le déca­lage horaire. Et le meilleur, c’est l’argent et les voyages (sourire). C’est un peu évident. Non ? »

Pour remporter le gros chèque de Madrid, la numéro 1 mondiale qui semble en grande forme devra déjà sortir la Russe Aleksandrova, tête de série 16.