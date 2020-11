La polonaise Iga Swiatek est entrain de comprendre ce que le mot notoriété veut dire. Après le déferlement médiatique lié à sa victoire à Roland-Garros, elle pensait que cela allait retomber. Elle constate quotidiennement que ce n’est pas vraiment le cas surtout dans son pays où en quinze jours elle est devenue une vraie star : « Avec la pandémie, je porte un masque tout le temps, mais ce qu’il y a de fou c’est que les gens, les fans me reconnaissent quand même. C’est juste incroyable. Mais je ne peux pas me plaindre car cette notoriété est euphorisante. Après mon retour de Paris, la première chose que j’ai voulu faire a été de me reposer, de beaucoup dormir car je savais que j’allais être énormément sollicitée. Cela s’est confirmé. C’est de toute façon quelque chose que je dois apprendre à digérer car si je suis performante cela risque de se reproduire »