Après sa défaite contre Collins en demi‐finale de l’Open d’Australie, Iga Swiatek a reçu message de récon­fort et d’en­cou­ra­ge­ment d’un certain Rafael Nadal. Son idole. La Polonaise n’en reve­nait tout simple­ment pas.

« Cela m’a pris par surprise, car il doit avoir une vie très occupée. C’était fou de voir que, oui, il peut envoyer des SMS à quel­qu’un comme moi (rires). Ça m’a montré qu’il a vrai­ment les pieds sur terre. C’était une source d’ins­pi­ra­tion pour moi : je ne me suis pas sentie mal après ma défaite, car je savais que Danielle avait joué presque parfai­te­ment, mais après cela, je me suis sentie vrai­ment motivée. Le lende­main de la défaite, je voulais simple­ment retourner sur le court, travailler plus dur : je pense que le message de Rafa y est pour beau­coup », a raconté la 9e joueuse mondial à Dubaï où elle a disposé faci­le­ment de Daria Kasatkina au 1er tour (6–1, 6–2).