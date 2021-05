Iga Swiatek voue une admi­ra­tion pour Rafael Nadal. Elle l’a dit à de nombreuses reprises. Et de nature plutôt intro­vertie, la Polonaise de 19 ans a avoué perdre tous ses moyens lors­qu’elle croise l’homme aux 20 Grands Chelems. Même depuis son sacre à Roland‐Garros en 2020. Elle raconte une anec­dote datant de jeudi à leur arrivée Porte d’Auteuil.

« Nous n’avons pas encore parlé. Peut‐être nous aurons l’op­por­tu­nité de le faire plus tard. On a pu parler briè­ve­ment l’année dernière. Hier, il m’a dit « bonjour ». Pour le moment, je suis trop impres­sionnée pour lui répondre, je n’ai même pas réussi… Je suis une grande fan de Rafael Nadal et si j’avais l’op­por­tu­nité de lui poser des ques­tions et d’ap­prendre à ses côtés, ce serait fantas­tique, mais on est tous très occupés. Je sais que ce sera diffi­cile d’avoir l’op­por­tu­nité de lui parler, mais ce serait génial », a avoué Iga Swiatek en confé­rence de presse pour média day.