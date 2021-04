Pour Belinda Bencic c’est Roger Federer, pour Iga Swiatek c’est défi­ni­ti­ve­ment Rafael Nadal. Dans un chat vidéo sur Instagram en compa­gnie de la skieuse améri­caine Mikaela Shiffrin la joueuse polo­naise a expliqué pour­quoi elle était fasciné par la person­na­lité de l’Espagnol : « Dans mon enfance, je ne regar­dais pas beau­coup de tennis et puis un jour j’ai vu Rafa. Depuis, je suis une fan, et personne ne peut toucher au t‑shirt dédi­cacé que j’ai accroché sur le mur de ma chambre. Ce que j’ap­précie le plus chez lui, c’est son humi­lité perma­nente que ce soit sur ou en dehors du court » a explique la tenant du titre à Roland‐Garros.

« En fait, le succès ne le change pas, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Si je n’avais qu’un match à voir dans ma vie, cela serait un match de Nadal, je n’ai pas de doute là‐dessus »