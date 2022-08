Swiatek sur Nadal : « Sur le dernier point, Rafa, mon coach, m’a dit que McEnroe allait servir extérieur, et il s’est trompé. Il peut aussi se tromper parfois, vous savez »

Alignés ensemble en double ce mercredi soir lors de l’exhibition « Tennis Plays for Peace », en soutien pour l’Ukraine, sur le mythique court Arthur Ashe, Rafael Nadal et Iga Swiatek, opposés à John McEnroe et Cori Gauff, se sont imposés de justesse après notam­ment un point splen­dide.

À l’issue de cette rencontre, la Polonaise et numéro une mondiale s’est exprimée au micro du court central et s’est laissée aller en faisant un peu d’hu­mour à propos de son parte­naire du jour et idole. « Sur le dernier point, Rafa, mon coach, m’a dit que McEnroe allait servir exté­rieur, et il s’est trompé. Il peut aussi se tromper parfois, vous savez. »