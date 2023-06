Taylor Fritz garde un souvenir amer de son passage à Roland‐Garros, où il avait été copieu­se­ment sifflé lors de son match du deuxième tour face au dernier repré­sen­tant fran­çais, Arthur Rinderknech. Un duel qui s’était terminé dans la confu­sion après que l’Américain ait mis son doigt devant sa bouche en regar­dant tout le stade en guise de petite vengeance. Dernièrement et avant le début de Wimbledon, Taylor est revenu sur cet inci­dent dans les colonnes de Inews.

« Ne vous méprenez pas, je suis tout à fait d’ac­cord avec le fait d’en­cou­rager son gars, de l’ap­plaudir. Je ne m’at­tends pas à ce que les gens m’en­cou­ragent. Mais j’ap­pré­cie­rais que l’on ait la décence de me laisser servir une deuxième fois après que j’ai raté mon premier service. C’est un peu fou de faire la fête à chaque fois que je rate mon premier service. Chaque fois que je lançais la balle pour servir, la plupart du temps je ne me sentais pas capable d’aller cher­cher le service parce que je m’at­ten­dais à devoir rattraper la balle parce que quel­qu’un allait crier. Je ne voulais pas faire quoi que ce soit pendant le match, car cela aurait pu aggraver la situa­tion, qui était déjà insup­por­table. J’ai eu l’im­pres­sion d’être respec­tueux parce que je ne voulais pas aggraver la situa­tion pendant tout ce temps. Une fois le match terminé, je me suis dit : ‘Peu importe, si j’ai dû supporter cette merde pendant trois heures, j’ai le droit de le faire, c’est très bien’. Je pense que les fans devraient comprendre que s’ils veulent me donner du fil à retordre pendant trois heures, alors je suis tout à fait dans les limites de ce que je peux faire. Ce ne sera certai­ne­ment pas la même chose à Wimbledon. »