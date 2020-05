On le sait tous, pendant ce confinement, beaucoup de personnes se sont mis aux jeux vidéo. Les grands gagnants ont été Fornite, FiFA, et aussi Call of Duty. Mais, si au début cela semblait divertissant, il semble aussi qu’à la longue cela ne puisse plus avoir les effets escomptés avec l’habitude. C’est en effet que révèle le joueur Tennis Sandgren : « J’aime les jeux vidéo, mais je commence à m’en lasser. Quand nous avons commencé la quarantaine, je pouvais jouer pendant 10 heures d’affilée, mais maintenant je frappe 15 minutes et je me dis : Non, plus de dopamine à avoir ici. »