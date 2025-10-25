Dans un entretient donné à l’Equipe Magazine, Terence Atmane revient sur sa passion autour des cartes Pokémon. Le joueur tricolore qui débuté sa collection en 2012 espère très vite montée en puissance et devenir une référence dans ce domaine au moins en France.
« J’ai envie de devenir numéro 1 de Pokémon en France ! Quand je fais quelque chose, c’est toujours à fond. Je n’arrêterai pas tant que je n’aurai pas la meilleure collection Pokémon en France. Certains réunissent des cartes depuis une vingtaine d’année et ont des collections à plusieurs millions d’euros. Si je les rejoins, ça voudra alors dire que je joue très, très bien au tennis.(Sourire.) »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 14:10