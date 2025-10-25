Dans un entre­tient donné à l’Equipe Magazine, Terence Atmane revient sur sa passion autour des cartes Pokémon. Le joueur trico­lore qui débuté sa collec­tion en 2012 espère très vite montée en puis­sance et devenir une réfé­rence dans ce domaine au moins en France.

« J’ai envie de devenir numéro 1 de Pokémon en France ! Quand je fais quelque chose, c’est toujours à fond. Je n’ar­rê­terai pas tant que je n’aurai pas la meilleure collec­tion Pokémon en France. Certains réunissent des cartes depuis une ving­taine d’année et ont des collec­tions à plusieurs millions d’euros. Si je les rejoins, ça voudra alors dire que je joue très, très bien au tennis.(Sourire.) »