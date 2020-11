Le site Behind The Racquet est singulier. Cette idée de donner la parole librement à tous les joueurs quel que soit leur niveau permet quelques fois de faire des découvertes insolites. C’est le cas dernièrement avec le joueur brésilien qui avoue être un passionné..d’Harry Poter : « J’ai une passion secrète pour Harry Potter. J’ai des tatouages ​​Harry Potter sur mon corps. J’ai le Vif d’Or, les yeux d’Hermione, la Forêt Interdite et la tête d’Hedwige. J’ai commencé à regarder les films quand j’avais 14 ans. Harry Potter m’a appris à m’entourer de gens que vous aimez et en qui vous avez confiance »

L’ensemble du témoignage est à lire ici