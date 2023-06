Décidemment, la vie du Brésilien Thiago Seyboth Wild hors du court n’est pas un long fleuve tranquille.

Éliminé ce samedi au troi­sième tour de Roland‐Garros par le Japonais Yoshihito Nishioka en cinq sets, le tombeur de Daniil Medvedev, déjà accusé de violences conju­gales par son ex‐femme, fait désor­mais la une de la presse de son pays après la révé­la­tion de conver­sa­tions WhatsApp très compro­met­tantes concer­nant sa famille du côté de sa mère.

C’est le journal O’Globo qui s’est procuré ces échanges assez surréa­listes entre le joueur et son ancienne femme, l’in­fluen­ceuse Thayane Lima. Extraits.

Thayane Lima : « Ta mère n’aime pas les gays, les noirs et les juifs, c’est ça ? »

Thiago Seyboth Wild : « Oui. Ma famille du côté de ma mère est nazie. Littéralement. Mon arrière‐grand‐père, le père du père de ma mère était le prédé­ces­seur d’Hitler…. C’est lui qui l’a fait venir d’Autriche et qui a appris la vie à Hitler. »

Et ce n’est pas tout puisque Seyboth Wild a envoyé des photos d’un album de famille dans lequel il entoure le visage d’un membre de sa famille aux côté du dicta­teur alle­mand. Pour tout savoir sur ce sujet plus que sensible, rendez‐vous sur l’ar­ticle du quoti­dien brési­lien.