Récemment Dominic Thiem a évoqué les meilleurs moments de sa carrière et il est forcément revenu sur sa première finale à Roland‐Garros. Visiblement il a été traumatisé à vie par la fameuse présentation du célèbre Marc Maury.
Dominic Thiem on facing Rafa Nadal in the Roland Garros final :— SK (@Djoko_UTD) March 16, 2026
« He starts to introduce Rafa… 2005, 2006, 2007, 2008… The crowd is going mad, and you’ve already lost the match. It’s one of the worst things I’ve ever experienced. »
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« Il commence à présenter Rafa… 2005, 2006, 2007, 2008… La foule est en délire, et vous avez déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’aie jamais vécues »
On comprend tout à fait la réaction de Dominic d’autant que Rafael Nadal a toujours été le « chouchou » du public parisien.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 11:07