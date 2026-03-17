Récemment Dominic Thiem a évoqué les meilleurs moments de sa carrière et il est forcé­ment revenu sur sa première finale à Roland‐Garros. Visiblement il a été trau­ma­tisé à vie par la fameuse présen­ta­tion du célèbre Marc Maury.

Dominic Thiem on facing Rafa Nadal in the Roland Garros final :



« He starts to intro­duce Rafa… 2005, 2006, 2007, 2008… The crowd is going mad, and you’ve already lost the match. It’s one of the worst things I’ve ever expe­rienced. »



pic.twitter.com/f6YM3UlBG6 — SK (@Djoko_UTD) March 16, 2026

« Il commence à présenter Rafa… 2005, 2006, 2007, 2008… La foule est en délire, et vous avez déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’aie jamais vécues »

On comprend tout à fait la réac­tion de Dominic d’au­tant que Rafael Nadal a toujours été le « chou­chou » du public parisien.