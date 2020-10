Chaque athlète a ses habitudes culinaires. On sait que Djokovic prend des petits déjeuners où le quinoa tient la vedette par exemple. Et bien pour l’Autrichien Dominic Thiem, la clé du succès est un bon bol de « Chocopops ». Hélas comme il l’a explique en conférence de presse, il ne trouve des « Chocopops » à son goût que dans son pays, près de chez lui : « Je ne les mange pas ici. Je les mange presque tous les jours à la maison. Je les achète dans un magasin bio chez moi où j’aime aller. C’est un magasin bio que je ne trouve que chez moi. C’est vrai que je les aime beaucoup et j’en mange tous les jours. Ici, je mange un petit-déjeuner plus français avec des croissants et pain au chocolat quand je viens à Paris. Je n’ai pas eu de routine particulière à l’Us Open. J’ai approché l’Us Open comme les autres matches de Grand Chelem. J’ai remporté la victoire et le titre. Je n’ai rien fait de différemment là-bas. Ici aussi, j’ai un bon rythme, au jour le jour. Bien sûr, c’est un peu différent. On est dans la bulle, on ne peut pas sortir dîner, mais de manière générale, je suis satisfait du déroulement de mes journées et cela fonctionne bien jusque maintenant »