Sur son blog sur son site officiel, Dominic Thiem a posté un long texte pour évoquer la semaine qu’il va passer en Autriche mais aussi pour partager sa vie quotidienne avec ses fans.

Pas de révélations mais simplement des petites anecdotes qui confirment la simplicité du personnage.

Si la photo avec Djokovic revenu avec le chèque lié à l’Adria Tour conclut sa lettre, on apprend aussi que le journal l’Equipe a envoyé un photographe en Autriche que pour quelques clichés et une séance de 15 minutes.

Un évènement qui a marqué Dominic Thiem : « La préparation de ce tournoi a été très diversifiée. J’ai beaucoup joué au tennis dans la nouvelle académie de mon père à Traiskirchen, entre les deux, je me suis occupé de certains rendez-vous de relations publiques. C’était assez étrange : un photographe de L’Équipe est venu en Autriche juste pour une séance photo pour une couverture à venir, la séance photo à Traiskirchen était terminée après seulement 15 minutes. Un long voyage pour un si court rendez-vous, respect », on est le plus grand quotidien sportif ou pas !

Si vous voulez lire l’intégralité il suffit de cliquer ici