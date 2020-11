Demain dans l’excellent Equipe Magazine paraitre un entretien de Dominic Thiem centré sur la question de l’écologie. Les abonnés ont déja peu le lire et c’est vrai que c’est assez intéressant. Dominic se positionne clairement comme le Mr Vert du circuit. Ses propos sont cohérents, simples et vont dans le bon sens. Comme il a toujours été élevé dans cette optique à la campagne cela lui semble logique. Il reconnait d’ailleurs que le tennis n’est pas un sport exemplaire dans le domaine du développement durable : « C’est vrai, pour être honnête, le tennis n’est pas le sport le plus eco-friendly. Mais je pense que tous les joueurs, les plus jeunes mais les plus âgés aussi, en ont pris conscience et veulent que les choses changent. La question du plastique, des déchets, des voyages… On est un grand sport et bien qu’on produise encore beaucoup trop de déchets, notamment, on peut aider, grâce à notre influence, à montrer l’exemple et à lancer des initiatives ».

Djokovic est Mr Vegan, Nadal est Mr Humilité, Federer Mr Propre, Thiem c’est donc Mr Vert, on attend avec impatience le positionnement de Tsitsipas et Zverev….