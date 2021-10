Dominic Thiem s’oc­cupe comme il peut. Il a décidé de faire une vidéo Tik Tok, dans laquelle il dévoile cinq choses que peu de gens connaissent à propos de lui.

On y apprend que l’Autrichien supporte Chelsea, qu’il a une poule chez lui et qu’il mange ses œufs, qu’il a commencé avec un revers à deux mains, qu’il adore le groupe de musique One Direction et que la vie est meilleure sans son plâtre.