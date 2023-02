Depuis le début de sa carrière, Dominic Thiem a toujours eu une peur bleue de déce­voir ses fans.

Et après un début de saison manqué (aucune victoire pour quatre défaites) et deux mauvaises pres­ta­tions en Coupe Davis ce week‐end face à la Croatie, l’Autrichien, sans le faire expli­ci­te­ment, a tenu s’ex­cuser auprès de ses suppor­ters en publiant un message plutôt touchant sur ses réseaux sociaux.

« Je suis déçu de ne pas avoir pu aider l’Autriche à gagner le match de Coupe Davis contre la Croatie. Félicitations et bravo à eux. Je sais que ce n’était pas facile pour vous tous de me soutenir ces derniers temps, et je comprends parfai­te­ment que certaines de mes perfor­mances n’étaient pas ce qu’elles devraient être. Je vais revenir à la meilleure version de moi‐même, et avec votre soutien, cela ira plus vite et je me sentirai beau­coup mieux. J’apprécie et je vous suis très recon­nais­sant de m’avoir soutenu. »

Cette saison 2023 s’an­nonce comme char­nière pour la suite de la carrière du lauréat de l’US Open 2020.