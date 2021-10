En plus de nous avoir offert une belle finale à Vienne après une semaine riche en émotions et en tennis, Alexander Zverev et Frances Tiafoe ont eu un très bel échange lors de la remise des prix.

Très complice, les deux hommes ont rigolé pendant de longues minutes sur le banc avant de se présenter devant le micro. Et forcé­ment, la bonne humeur était au rendez‐vous : « Je ne peux pas te supporter, putain. Nous nous connais­sons depuis 10 ans, et tu vas devenir un Hall of Famer, gagner une tonne de Grands Chelems et être numéro 1 mondial », a lancé l’Américain à Sascha devant un public hilare.

Un peu plus sobre mais pas en reste niveau compli­ments, Zverev a logi­que­ment répondu : « Si tu gardes le même niveau affiché cette semaine, tu monteras rapi­de­ment au clas­se­ment. Tu es l’un des joueurs les plus talen­tueux du circuit. Je ne veux pas que tu sois seule­ment dans le top 30. Je te veux dans le top 10. Le tennis a besoin de toi ! »