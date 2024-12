Après avoir affronté Ben Shelton à New‐York plus tôt dans la semaine, Carlos Alcaraz a parti­cipé à un nouveau match d’ex­hi­bi­tion face à Frances Tiafoe à Charlotte.

Vainqueur de ce match « amical » (5−7, 6–1, 11–9), l’Américain s’est permis de cham­brer son adver­saire avec qui il s’en­tend extrê­me­ment bien.

Bringing the good vibes 🤝



Frances Tiafoe and Carlos Alcaraz talk about their show‐stopping match !@CLTSports | #CharlotteInvitational pic.twitter.com/WjxfOKspAl — Tennis Channel (@TennisChannel) December 7, 2024

« C’était incroyable, j’espère que vous avez apprécié. Ces 16 000 personnes sont venus me voir, elles s’en fichent de Carlos Alcaraz. Sérieusement, je ne m’attendais pas à une telle atmo­sphère. J’espère que de plus en plus de matchs de tennis seront orga­nisés ici. Encore une fois, j’espère que vous avez passé un bon moment, nous avons fait ce que nous avons pu pour vous offrir du spectacle »