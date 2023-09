Quand il y a des caméras partout dans un stade, on capte forcé­ment des images inédites. C’est le cas avec cette séquence où Frances enlace presque Stan The Man. Il faut dire que Frances est vrai­ment un joueur à part, épatant et très communicatif.

BESTIES.



This moment between Frances Tiafoe and Stan Wawrinka. ☺️ pic.twitter.com/lkDxsaMtEZ — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023

Qu’il soit pote avec Stan The Man n’est pas vrai­ment éton­nant, et cela est aussi un peu rassu­rant. Cela signifie bien qu’il est possible d’avoir des « potes » tout en étant des vrais compé­ti­teurs quand il s’agit de se retrouver sur le court.