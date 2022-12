Dans un récent Podcast, Frances Tiafoe a confirmé que sa vie avait changé depuis qu’il a réalisé un très gros US Open en attei­gnant la demi‐finale après avoir sorti Nadal en 8ème. Les consé­quences de ces succès l’ont donc amené à être dans des situa­tions inédites pour lui. Réaliste, il sait aussi que cela ne dépend que de ses victoires.

« L’US Open 2022 a a beau­coup changé ma vie. Pendant cette période, il y avait beau­coup de gens qui n’ai­maient pas vrai­ment le tennis et qui sont devenus des fans de tennis, c’était vrai­ment cool. Je traî­nais avec des gens avec qui je n’au­rais jamais pensé traîner, j’al­lais à des événe­ments, et j’étais assis à côté de gens que je n’aurai jamais pensé côtoyer. En fait, ils étaient excités de me rencon­trer. Mais cela était bizarre. Heureusement, mes parents et tous ceux qui m’en­tou­raient me disaient de ne pas m’écarter de l’es­sen­tiel, parce que rien de tout cela ne se produi­rait si je ne conti­nuais pas à gagner des matchs de tennis »