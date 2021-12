Depuis quelques jours, les deux enfants terribles du tennis austra­lien se livrent une passe d’arme gentillette sur les réseaux sociaux. Et après avoir recadré Bernard Tomic sur son palmarès face au Big 3 ainsi que sur leur seule confron­ta­tion sur l’ex­hi­bi­tion de Kooyong, Nick Kyrgios a trouvé à qui parler puisque Bernie a de nouveau répondu avec une certaine forme de provocation.

« Juste pour réta­blir la vérité, Kyrgios a dit que je n’avais jamais battu aucun grand joueur. J’ai battu Djokovic, Wawrinka, Cilic, Hewitt, que des vain­queurs de Grand Chelem et le plus impor­tant, lui (Kyrgios). Je serai donc plus que ravi de le battre à nouveau et de passer à 2–0 quand il le veut. Et je souhaite à Nick Kyrgios le meilleur. Bonne chance. »

Si une chose est certaine, c’est qu’on a tous déjà hâte de voir la prochaine confron­ta­tion avec ces deux showmans.