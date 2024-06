Interrogé sur les compé­tences au volant de ses collègues du circuit ATP, Tommy Paul n’a pas hésité à pointer du doigt la conduite de Frances Tiafoe. Le numéro 13 mondial en a profité pour raconter une anec­dote qui en dit sur la confiance qu’il a en son compa­triote en voiture.

« Frances. Ce sera une réponse popu­laire. Tous ceux qui s’y connaissent le savent. Quand je m’en­traîne avec Frances, je me gare le plus loin possible de sa place parce que je ne veux pas me garer à côté de lui. On ne sait jamais ce qui va se passer. »