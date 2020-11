Le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone, Víctor Fon,t a annoncé que Toni Nadal fera partie de son projet s’il parvient à s’imposer aux élections du club du Barça prévues en janvier. Le rôle de Toni serait celui de développer un département autour du comportement : « Si nous gagnons, Toni sera au sein d’un département transversal qui travaillera pour transmettre à tous les membres les valeurs du club. De plus, Toni Nadal nous aidera aussi au niveau des relations avec les institutions ».

De son côté Toni a confirmé son engagement : « Il y a plus de deux ans, Víctor Font et Antoni Bassas sont venus me voir à Manacor et m’ont convaincu avec le projet qu’ils m’ont présenté, même si pour moi c’était une surprise qu’ils m’aient proposé de faire partie de leur candidature pour Barcelone. Je suis très excité ».